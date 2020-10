Disagi idrici a CVetrano. Tecnici a lavoro. Da domani regolare erogazione

del 2020-10-07

A seguito della mancata erogazione verificatasi in questi giorni, si comunica alla cittadinanza che l'ufficio si è prodigato per dare soluzione alla criticità in oggetto. Nella giornata di oggi si è proceduto alla sostituzione di un'elettropompa da 50 cavalli hp. I lavori saranno ultimati in serata in modo da ripristinare i consueti turni di manovra (mattina - centro storico/pomeriggio-resto città). Inoltre è stato chiesto e ottenuto da Sicilia acque una fornitura supplementare. Da domani l'erogazione riprenderà regolarmente.