Successo per la prima edizione di “Bio in Sicily”. Promozione del territorio Belicino tra marketing e territoriale e biodiversità

di: Redazione - del 2020-10-06

Il 3 e 4 Ottobre 2020, nella prestigiosa Villa Palagonia di Bagheria, si è svolta la prima edizione di “Bio in Sicily”, una due giorni patrocinata dall’Assemblea Regionale siciliana e del Comune di Bagheria, e da varie associazioni , tra le tante la Condotta Slow Food di Bagheria che nello specifico è stata promotrice di una tavola rotonda dal titolo” Slow Food Territorio e Ambiente”, a cui hanno partecipato vari esponenti di Comunità e Condotte siciliane.

In rappresentanza della Comunità Slow Food per la valorizzazione dell’Alto Belice, ha relazionato la sua Portavoce, Serafina Di Rosa che ha illustrato ai presenti le attività svolte dalla Comunità e quelle in programma.

La Portavoce della Comunità Slow Food per la valorizzazione dell’Alto Belice ha raccontato alla nostra redazione che la partecipazione a Bio in Sicily 2020 ha dato modo di far emergere una importante riflessione sulla ricchezza della biodiversità , che va difesa e tutelata.

L’incontro è stato inoltre l’occasione per fare il punto su strategie di marketing territoriale, politiche di sviluppo sostenibile, con un occhio alle potenzialità dello sviluppo di una economia locale.

Ma soprattutto è stata una bella occasione di promozione del territorio Belicino, e del suo prodotto simbolo, la “Nocellara del Belice”, come oliva da mensa e come olio di oliva extravergine, non poteva esserci vetrina migliore per cogliere le sfide del nostro tempo sul tema del rilancio del territorio.