A CVetrano la storia a lieto fine del pitbull "Leo". Dall'accusa (ingiusta) di aver morso un bimbo all'adozione grazie a Ginevra

di: Redazione - del 2020-10-07

Dall'accusa di aver morso un bambino all'adozione dopo essere stato rinchiuso nel canile di Castelvetrano. Protagonista di questa storia a lieto fine raccontata da Elena Martorana (Enpa Castelvetrano) è "Leo" adottato da una ragazzina di appena 12 anni stregata dal suo affetto. "Leo", cane di razza pitbull, era stato accalappiato alcuni giorni fa con l'accusa di aver morso un bimbo. E' stato poi "assolto" per non aver commesso il fatto in quanto la madre del bimbo non l'ha riconosciuto come il cane morsicatore.

"Vista l'indole docile - ha aggiunto la Martorana - è stato possibile farlo adottare. Ginevra lo incontrava spesso Leo, erano sempre coccole tra di loro. Appena saputo che era in canile ha tartassato la mamma per adottarlo". Ieri il grande giorno, finalmente fuori dal canile e stavolta con una famiglia che lo amerà per tutta la vita.