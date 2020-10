Gibellina, cittadino positivo al Covid-19. Sutera:" Invito a stare tranquilli"

del 2020-10-07

Confermato dalle autorità sanitarie la positività al Covid 19 di una persona di Gibellina. La persona in questione era ricoverata presso una struttura sanitaria fuori da Gibellina e da circa un mese non ha incontrato nessun parente o nostro concittadino. Da ieri sera si trova in isolamento obbligatorio presso la propria abitazione e non presenta attualmente sintomatologia riconducibile al coronavirus. La polizia municipale ha avviato le attivita' di verifica giornaliera della permanenza domiciliare. La conferma arriva direttamente dal Sindaco Sutera:" invito a rimanere tranquilli, poiché la situazione è assolutamente sotto controllo. Vi terrò informati sugli sviluppi della situazione."