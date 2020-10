di: Comunicato Stampa - del 2020-10-10

«Ho da poco ricevuto la notizia del decesso di un'altra vittima di Covid-19 a Mazara del Vallo. Insieme alla Giunta comunale manifesto cordoglio e vicinanza alla famiglia per la perdita». Lo dichiara il Sindaco Salvatore Quinci, in merito alla notizia del decesso di un'altra vittima di Coronavirus in città.