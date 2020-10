CVetrano, bambino di 10 anni positivo al Covid. Previsto trasferimento a Palermo per terzo tampone

di: Redazione - del 2020-10-10

Un bambino di dieci anni di Castelvetrano è risultato positivo al Covid a seguito del secondo tampone quando, invece, il primo era risultato negativo. Di pomeriggio, in via prudenziale, sarà disposto il trasferimento presso l’Ospedale “Giovanni Di Cristina” di Palermo, nel quale è presente un reparto Covid destinato ai bambini dove verrà effettuato il terzo tampone.

Il bambino si trovava già ricoverato presso il reparto di Pediatria dell’ospedale “Vittorio Emanuele II, che pare essere stato chiuso in queste ore in via precauzionale per consentire al personale medico e para medico di sottoporsi ai tamponi come da prassi, dopo che, qualche giorno fa, era arrivato in Pronto Soccorso con febbre e tosse.

Fino a giovedì il bambino, che pare soffra di asma ma sta bene, era in classe senza sintomi. È stato intanto allertato l'ufficio epidemiologico competente e, ove il terzo tampone risultasse positivo, verranno effettuati i tamponi nei confronti dei compagni di classe del bambino.

La scuola elementare che viene frequentata dal bambino positivo non verrà resa nota finché non vi sarà l'esito del terzo tampone.