Giovanni Bavetta sull’Ospedale di CVetrano: “Puntiamo al dialogo con Razza. Recovery fund una opportunità”

“Con una epidemia in corso e l’importanza per l’intero territorio belicino dell’Ospedale di Castelvetrano è impensabile che vi sia un depotenziamento. Le risorse del Recovery Fund, e del Mes se vi si farà ricorso, rappresenteranno una opportunità da cogliere per intercettare somme utili a rimodulare i piani ad oggi previsti”.

A dichiararlo nel corso di una intervista ai nostri microfoni Giovanni Bavetta, ex Manager dell’Asp di Trapani, il quale di recente ha avuto un incarico in Commissione legislativa del Senato per la Sanità. Intervistato anche Francesco Saverio Calcara, Presidente del comitato Orgoglio Castelvetranese, il quale ha rivendicato la battaglia che da due anni viene portata avanti a difesa dell’Ospedale a fronte di una politica che ha mostrato, invece, un interesse “tiepido” alle problematiche legate all’Ospedale che, di recente, ha visto sottratti sette posti letto. “Una interlocuzione con Razza è fondamentale per discutere le esigenze del territorio belicino e, in tal senso, il mio incarico a Roma mi consentirà di attivare le opportune interlocuzioni”.

Nel corso dell'intervista sono intervenuti anche gli ex medici, ora in pensione, Peppuccio Cancemi, Vito Signorello, il Presidente della Pro Loco Enzo Filardo e Nino Cuttone.