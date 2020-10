Dal Governo 400 milioni alla sanità siciliana, Musumeci: "Il lavoro ripaga i siciliani"

di: Redazione - del 2020-10-08

Il Consiglio dei Ministri ha autorizzato l'erogazione di circa 400 milioni da destinare alla sanità siciliana.

Queste le parole di Musumeci:

"Il lavoro paga, anzi ri-paga i siciliani. Grazie alle buone performance del 2018 abbiamo ottenuto che fossero liberati 400 milioni per la sanità siciliana. La serietà e la buona amministrazione, il buongoverno fatto di azioni concrete".

Ecco il Comunicato di Palazzo Chigi: Il Consiglio dei ministri ha autorizzato l'erogazione di anticipazioni sulle spettanze regionali residue a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale fino a tutto l'anno 2018 in favore delle Regioni Abruzzo (67,667 milioni), Campania (295,450 milioni), Lazio 304,462 milioni e Regione siciliana (400,533 milioni). E' quanto riporta il comunicato relativo alla riunione odierna del Consiglio dei ministri sottolineando "le verifiche positive sullo stato degli adempimenti al piano di rientro dai disavanzi sanitari, fatti salvi eventuali conguagli e ferma restando la facolta' di recupero".

In un periodo in cui il depotenziamento dell’Ospedale di Castelvetrano prende sempre più forza l’auspicio è che le somme possano essere utilizzate per potenziare gli Ospedali esistenti evitando di impoverire le strutture ospedaliere come quella di Castelvetrano al servizio di un numerosa popolazione come quella del comprensorio belicino.