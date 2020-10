Salemi, morti altri di due anziani positivi al Covid. Erano nella casa di riposo interessata da altri contagi

del 2020-10-08

"Covid-19, abbiamo avuto notizia purtroppo di due ulteriori decessi". A confermarlo il Sindaco di Salemi Domenico Venuti. Si tratta di due persone avevano contratto il virus in una casa di riposo e che in seguito erano state ricoverate in ospedale con uno stato di salute compromesso. "Ai familiari - continua il Sindaco - la vicinanza mia e di tutta l'Amministrazione. Dall'Asp ci comunicano inoltre la guarigione di altre due persone. Il totale degli attuali contagiati scende così a 45. Vi esorto tenere sempre bene a mente l'importanza dell'utilizzo della mascherina per tutelare noi stessi e gli altri, in particolar modo le persone anziane che sono tra le categorie più esposte".