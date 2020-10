CVetrano, nuovo bando per l’affidamento in gestione del Campo alternativo. Ridotto il canone richiesto dal Comune

di: Redazione - del 2020-10-09

Pubblicato un nuovo bando per l'assegnazione del campo alternativo "Franco Lombardo" dopo che il primo era andato a vuoto. Alla base del mancato interesse il canone richiesto fosse troppo esoso ovvero 12 mila euro più le utenze.

Nel nuovo bando ora si legge che il canone è di 7.700 all’anno con affidamento di quattro anni.

Il bando riguarda non solo il campo sportivo ma precisamente, l’impianto sportivo è costituito anche dall’edificio destinato a spogliatoi e docce e dall’edificio destinato a bagni spettatori.

Tra i requisiti previsti:

-I lavori di manutenzione, indispensabili per la messa in funzione del campo di calcio dovranno essere eseguiti dal Concessionario, poiché l’immobile sarà concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova per cui il concessionario si obbliga ad effettuare sull’immobile e sulle pertinenze tutte le opere necessarie ad adibirlo all’attività sportiva da esercitare nello stesso;

-Il divieto di sub concessione, per cui il gestore affidatario non potrà cedere ad altri la gestione dell’impianto;

-Sanzioni qualora si verifichino violazioni degli obblighi contrattuali assunti.

Sono altresì previsti motivi di risoluzione della convenzione:

- mancato o tardivo pagamento di tre rate del canone mensile, anche non consecutive;

- insolvenza o fallimento del gestore o dei suoi aventi causa;

- gravi inadempienze tali da compromettere la funzionalità e la sicurezza degli impianti;

- applicazione di tariffe superiori a quelle comunicate all’Amministrazione Comunale;

- mancata o tardiva esecuzione dei lavori di ripristino della struttura contenuti nella perizia;

- inadempimento alle obbligazioni assunte con la sottoscrizione della convenzione. Nei casi di risoluzione del rapporto convenzionale, l’Amministrazione Comunale può disporre che il gestore prosegua nella sua attività di gestione per il tempo strettamente necessario al Comune stesso per assumere i provvedimenti occorrenti per un nuovo affidamento.

Inoltre l’Amministrazione Comunale ha diritto di utilizzare gratuitamente, in proprio o concedendolo a terzi, l’impianto per particolari eventi o manifestazioni sportive. In tali occasioni la custodia e la pulizia rimangono comunque a carico del gestore.

Possono partecipare al bando società o associazioni senza scopo di lucro che svolgono attività sportive compatibili con la struttura.