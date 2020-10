Il Sindaco Alfano apre alle forze di Opposizione: “Vogliamo avviare un sano dialogo”

di: Redazione - del 2020-10-09

Queste le parole di Alfano pronunciate in Consiglio: “Non intendiamo rinunciare al nostro programma, perché è stato votato dal popolo, vogliamo parlare con tutte le forze politiche perché non abbiamo più la maggioranza e spero di incontrarle al più presto per parlare di idee e di programmi”.

Poi continua:"Aver perso la maggioranza ci ha portato ad arrivare a un punto di condivisione per il bene della città e quando ci sarà una forza politica che appoggerà i punti che porteremo in Consiglio saremo felici di dire che tale forza politica ci ha dato una mano. Come è successo con l’introduzione del PEF, in virtù del quale, grazie ai maggiori accertamenti possiamo ridurre la TARI".

Conclude: ”L’agricoltura e il turismo sono le principali attività economiche del nostro territorio, ho incontrato l’Associazione degli albergatori a cui ho chiesto di fare i nomi di esperti del turismo perché possano essere al servizio della comunità per le attività in programma nella prossima stagione”.