Questione elettrodotto, il Comune di CVetrano vuole vederci chiaro. Parla Alfano: “Nessuna certezza a Terna sul passaggio nella costa selinuntina. Serve capire impatto”

del 2020-10-09

Il sindaco Enzo Alfano è intervenuto sulla vicenda dell’elettrodotto, sulla quale si è già fatta sentire Legambiente e sulla quale arriverà probabilmente qualche interrogazione in Consiglio Comunale. Il primo cittadino ha così dichiarato alla nostra Redazione:

”Intanto non ho mai dato nessuna certezza alla Società sul possibile passaggio di questo elettrodotto nella nostra costa selinuntina. Posso dire di avere incaricato esperti regionali per conoscere eventuali impatti non compatibili con il nostro sito e se tutto dovesse essere fattibile, la Società, che realizzerà il l’elettrodotto, dovrà garantire un arricchimento del territorio, un esempio potrebbe essere la sistemazione del muraglione.

Attualmente la Società sta facendo dei sondaggi, sta chiedendo opinioni alle associazioni ambientaliste, sta dando le spiegazioni del caso, ma a tutt’oggi l’Amministrazione non ha preso impegni di concessione.”