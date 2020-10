I due fratelli castelvetranesi Eros e Alessio Leone ieri sera a Tu Si Que Vales. Applausi per la loro esibizione

del 2020-10-11

I due fratelli castelvetranesi Eros e Alessio Leone stupiscono tutta Italia con una esibizione di break dance. Ieri sera, infatti, durante la trasmissione Mediaset "Tu Si Que Vales" si sono esibiti i due giovanissimi, i quali hanno brillantemente superato la prova e avuto l’ok dei Giudici a superare il turno. Protagonista in particolare il piccolo Eros del quale in passato vi avevamo raccontato il talento quando già nel 2017 aveva conquistato a Brescia il primo posto assoluto 2 Vs 2 al World B Boy Classic, vincendo una borsa di studio.

