Domani le scuole Verga” e “Capuana” (elementare) chiuse per disinfezione. Insegnante di CVetrano positivo

del 2020-10-11

Chiusa domani la scuola elementare “G. Verga” per disinfezione. Lo ha confermato la dirigente scolastica Maria Risa Barone.Ad oggi si è in attesa di conoscere l’esito del terzo tampone al bambino di 10 trasportato in via precauzionale (sta bene) a Palermo all’Ospedale “Di Cristina”. Intanto si sa che ha detto esito negativo il tampone effettuato alla madre del bimbo di 10 anni. Anche i più stretti congiunti sono stati monitorati e sottoposti a tamponi di cui si attende l’esito.

Non si esclude che, nelle more dell’esito del terzo tampone, venga estesa l’effettuazione dei tamponi anche all’intera classe dell’alunnno, come vuole la normativa di settore.

Domani sarà chiuso anche l’Istituto “Capuana” (sezione elementare) in quanto un insegnante di Castelvetrano è risultato positivo al Covid-19 dopo che nei giorni scorsi aveva avvertito dei sintomi. Ad oggi l'uomo è in quarantena.