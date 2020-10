Covid-19 a Salemi,. Aumentano i guariti. Venuti:" La nostra città ha pagato un prezzo altissimo in termine di vite. Massima prudenza"

del 2020-10-11

Covid-19, scende ulteriormente il numero degli attuali contagiati a Salemi che sono al momento è 42. "Il segnale è confortante perché significa, afferma il Sindaco Venuti, che il pericolo è stato circoscritto ma non dobbiamo dimenticare che la nostra città ha pagato un prezzo altissimo in termini di vite umane: dieci persone ci hanno lasciato da marzo a ora per colpa del virus. Ai loro familiari il nostro abbraccio, mentre a tutti noi spetta il compito di non dimenticare cosa abbiamo attraversato: bisogna continuare con il massimo rigore nei comportamenti quotidiani perché non possiamo ancora sentirci fuori pericolo"