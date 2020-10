Fioriere vandalizzate e utilizzate come pattumiere. L'intervento di sensibilizzazione del MeetUp

di: Comunicato Stampa - del 2020-10-11

Dopo aver sistemato l’orologio in piazza Matteotti, continuano i gesti di attenzione del locale MeetUp del Movimento Cinque Stelle nei confronti della città. Adesso è stata risistemata la fioriera che si trova sotto la galleria Aragona Pignatelli Cortes comunemente nota come “la vota di lu chianu di la Matrici”. Da troppo tempo le fioriere nel sistema delle piazze (quando non vandalizzate) sono ricettacolo di bottiglie, bicchieri e quant’altro. Questa in particolare, forse perché anche priva della pianta, era da tempo una vera e propria pattumiera. Di seguito le dichiarazioni dell’Organizer del locale Meetup Aldo Tripoli: “Avere sistemato questa fioriera ha un doppio valore simbolico: il primo perché è collocata sotto la galleria Aragona Pignatelli Cortes che è uno degli accessi al Sistema delle Piazze, ed a nostro avviso bisogna da subito rendere presentabile il nostro centro storico che presto vogliamo vedere più attrattivo che mai. Il secondo, forse più Cristianamente profondo, è legato al fatto che in quel sito insiste una edicola votiva dedicata a Santa Rita da Cascia”. Aggiungo che: “Avevo avuto modo di dichiarare già in altre occasioni che l’attivismo è il punto da cui il Meet Up del Movimento 5 Stelle di Castelvetrano sarebbe dovuto ripartire. Quindi rinnovo l’invito alla cittadinanza a volerci contattare per poter assieme condividere con noi altri progetti per migliorare Castelvetrano”.