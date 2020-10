Oddo e Virzì si dimettono. La Giunta Alfano perde altri due pezzi. Ecco il perché delle dimissioni

del 2020-10-12

Oddo e Virzì si dimettono e lasciano la Giunta Alfano. Un fulmine a ciel sereno visto che non vi erano stati rumors che lasciassero presagire una simile scelta da parte di entrambi. Virzì, pur lasciando la carica di Vice Sindaco, rimarrà nella sua carica di Consigliere Comunale mentre Oddo, da sempre attivo dietro le quinte senza essersi più di tanto speso in pubblico nonostante le attività portata avanti (es: il finanziamento milionario dell’ex Zeus Hotel da parte dello IACP), lascia il progetto avviato con i 5 Stelle.

Resta da capire quali saranno le prossime mosse del Sindaco Alfano che continua a perdere pezzi in Giunta dopo le dimissioni tempo fa dell'assessore Donà delle Rose. Equilibri precari anche in Consiglio Comunale per i 5 Stelle che dopo aver perso i tre Consiglieri Ditta, Maltese e Coppola non godono più di una maggioranza in grado di approvare speditamente i vari atti sottoposti al massimo consesso civico.

Il Sindaco ha, intanto, iniziato le consultazioni con tutte le forze politiche presenti in Consiglio Comunale, forte dell’assenso del Meet-up. È proprio questo il motivo che ha scatenato le contrapposizioni tra Alfano e Virzì e Oddo.

“Ritengo - ha dichiarato Virzì- di essere sulla stessa lunghezza d'onda con l’arch. Oddo. Questa decisione di sentire i partiti e le forze politiche doveva prima passare dai componenti della Giunta. Se ci fosse stata una condivisione in tal senso allora poteva essere più accettabile il passaggio con le forze di Opposizione”.