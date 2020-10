Stop a gite scolastiche per il 2021, didattica a distanza per superiori e orari di ingresso scaglionati. Verso il nuovo DPCM

(fonte: orizzontescuola.it) - del 2020-10-12

Il Governo starebbe seriamente prendendo in considerazione di continuare con lo stop alle gite scolastiche che è stato uno dei provvedimenti per fronteggiare l’emergenza sanitaria la scorsa primavera. Oggi sentiti anche Regioni e Comuni che hanno messo sul tavolo alcune proposte per affrontare la problematica degli assembramenti nei mezzi pubblici.

Secondo i Comuni, intervenuti tramite l’ANCI, bisognerebbe differenziare gli orari delle scuole per ridurre le presenze dei pendolari sui mezzi di trasporto. Una misura che, in realtà, è già attuabile da parte delle scuole in autonomia al fine di mettere in capo, laddove necessario, interventi atti a garantire sicurezza a studenti e personale. Le Regioni, invece, hanno proposto sul tavolo dell’esecutivo di permettere lezioni a distanza per gli alunni delle classi superiori. Anche questo provvedimento punta ad alleggerire la pressione sui trasporti.