“Ristorazione in sicurezza tra sanificazioni, distanziamento e posti di lavoro da tutelare”. Intervista a Giampiero Tumminello (Golden Queen)

del 2020-10-13

È sicuramente una sfida quella di chi ha deciso di non chiudere la propria attività commerciale in un periodo così delicato come quello che stiamo attraversando. Ma coloro i quali hanno scelto di continuare il proprio lavoro a discapito di tutti i rischi del caso, lo hanno fatto per dedizione e passione per ciò che fanno.

Sicuramente è anche una necessità, ma dietro c'è tanto lavoro e molti sacrfici. Dopo il lockdown, la ripresa economica della nostra città è stata lenta, ma i nostri commercianti, artigiani e ristoratori si sono rimboccati le maniche e hanno tentato di tornare alla vita di tutti i giorni, riaprendo le loro attività.

La lotta contro il coronavirus è tutta in salita, ma con le dovute precauzioni e con una buona dose di coscienza civica, possiamo convivere con questo nemico invisibile, cercando di continuare a vivere la nostra quotidianità.

Qualche tempo fa ho letto un post sui social che mi ha fatto riflettere, il suddetto post recitava così: "Non muore nessuno se non si va al ristorante, cucinate a casa vostra che si mangia anche meglio, tanto quando avranno chiuso piu della metà dei locali perché i titolari sono in ginocchio, tu potrai ottimizzare l'arte dell'uso del lievito. Sperando che il ristorante non sia del tuo datore di lavoro".

C'è tanta verità in queste parole, perché se tutti la pensassimo così la nostra economia sarebbe sul lastrico.

Come possiamo evitare tutto questo? Sostenendo i nostri ristoratori, perché con tutte le regole anti-covid che il nostro Governo ha messo in atto, andare al ristorante è diventato ancora più sicuro e possiamo goderci una cena in piena tranquillità perché tutte le precauzioni del caso sono state messe in atto.

Di questo abbiamo voluto parlare con un noto ristoratore di Castelvetrano, il signor Giampiero Tumminello, proprietario del ristorante-pizzeria Golden Queen.

Come è cambiata la ristorazione in tempi di covid?

"È cambiata radicalmente. Oggi la gente ha paura ed esce di meno. Noi abbiamo inaugurato il ristorante il 6 dicembre e abbiamo lavorato molto fino a febbraio, poi sono arrivate diverse disdette, si è lavorato sempre meno, fino alla chiusura.

Non è stato un periodo facile per me e per il mio staff. I miei operai sono stati messi in cassa integrazione e anche noi come datori di lavoro siamo stati aiutati poco dallo Stato, ma non ci siamo arresi. Anche se le difficoltà non sono mancate, abbiamo creduto in questo ristorante e nelle persone che ci lavorano e abbiamo deciso di riaprire dopo la fine della stagione estiva.

Io faccio questo lavoro da 35 anni e l'ho sempre fatto con grande dedizione".

Quali sono le precauzioni che avete adottato per far rispettare le regole anti- covid?

"I tavoli hanno una distanza di due metri uno dall'altro, si entra con la mascherina e si igienizzano le mani all'entrata prima di sedersi. Se abbiamo un banchetto, utilizziamo una sala per la festa e l'altra sala per il resto dei clienti. Così si evita il rischio di assembramenti.

Posso farlo perché ho un ristorante molto grande che mi permette di mantenere le giuste distanze di sicurezza. Ho anche comprato delle mascherine nuove che tengo al ristorante per coloro i quali la dimentichino. Io e il mio staff abbiamo adottato tutte le precauzioni del caso per la nostra sicurezza e per quella dei nostri clienti, e lavoriamo con grande entusiamo perché vogliamo andare avanti e fare bene il nostro lavoro.

Con questo virus dobbiamo conviverci, perché sarà presente nelle nostre vite ancora per molto tempo. E allora cosa facciamo ci arrendiamo? Dobbiamo continuare con le nostre vite ma in modo più responsabile. Ci vuole un grande senso civico da parte di tutti e sono sicuro che anche con i nostri comportamenti possiamo sconfiggere il covid".

Quale è la sua speranza?

"Mi auguro che la gente si tranquillizzi , che non si faccia prendere dal panico, anche a causa di alcune fake news che hanno cercato di mettere in cattiva luce alcuni miei colleghi, che hanno sempre lavorato onoestamente e con grande senso di responsabilità.

Le assicuro che il mio ristorante lavora rispettando tutte le regole, senza dimenticare ovvimente la condialità, l'ospitalità e soprattutto il buon cibo. Siamo tutti sulla stessa barca, perché dobbiamo mantenere gli impegni presi e se non si lavora diventa tutto più difficile.

Dobbiamo cercare di non creare falsi allarmismi che possono dare vita a moltissimi problemi. Basta pensare che ora i luoghi pubblici subiscono una continua sanificazione, perciò si può stare sicuramente più tranquilli".

Le parole del signor Tumminello sono piene di amore per il proprio lavoro. Il buon cibo e la cordialità del ristorante Golden Queen non cambieranno mai. Il nostro sostegno a questo ristoratore non è a fini pubblicitari, ma semplicemente vogliamo valorizzare e sostenere la ristorazione locale, di cui Giampiero Tumminello ne è un esempio.