Covid, Conte firma il nuovo Dpcm: ecco tutte le novità

di: Redazione - del 2020-10-13

Il nuovo Dpcm firmato da Conte ha previsto una serie di nuove misure anti-covid che saranno valide per i prossimi trenta giorni.

Confermato l’obbligo di indossare la mascherina in tutti i luoghi chiusi diversi dalla propria abitazione e all’aperto quando non è possibile assicurare il distanziamento. Sono esclusi dall’obbligo, i bambini di età inferiore ai sei anni, chi fa attività sportiva e i soggetti con patologie incompatibili all’uso della mascherina. Viene altresì raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione anche all’interno della propria abitazione in presenza di persone non conviventi e viene consigliato che queste non siano più di sei.

Sono vietate le feste in tutti i luoghi, sia all’aperto che al chiuso, restano chiuse le discoteche, mentre sono consentite fiere e congressi. Restano ancora in vigore le regole dettate per lo svolgimento di cerimonie civili o religiose, ma per quanto riguarda le feste successive alle cerimonie, possono svolgersi in presenza di non più di trenta persone.

In ambito scolastico, sono sospese le gite d’istruzione e le iniziative di scambio e gemellaggio, ma sono garantite le attività che riguardano i percorsi per le competenze trasversali, l’orientamento e il tirocinio. Respinta la proposta della didattica a distanza.

Per quanto riguarda la movida, i servizi di ristorazione sono consentiti fino alle 24 con servizio al tavolo, in caso contrario fino alle 21. Confermati la consegna a domicilio e il servizio di asporto, ma con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze dopo le 21.

Per gli spettacoli restano i limiti di 200 o 1000 persone a seconda che si tratti di luogo al chiuso o all’aperto, con posti a sedere distanti un metro.

In ambito sportivo, è consentita la presenza del pubblico all’interno degli stadi purché non si superi la percentuale del 15% di riempimento e comunque non oltre le 200 persone al chiuso e 1000 all’aperto, con distanziamento di un metro e misurazione della febbre all’entrata.

A livello amatoriale sono vietate tutte le attività collegate a sport di contatto, ma a livello agonistico e dilettantistico sono consentite nel rispetto dei protocolli emanati dalla Federazioni sportive nazionali.

L’accesso ai visitatori nelle Rsa, strutture per anziani e riabilitative è limitato ai casi previsti dalla direzione della struttura, è invece vietato l’accesso agli accompagnatori nelle sale di attesa dei pronto soccorso e dipartimenti emergenze, se non nei casi consentiti dal personale sanitario.

Novità anche sui termini di isolamento e quarantena dei soggetti positivi. Per le persone asintomatiche l’isolamento sarà di dieci giorni, al termine dei quali sarà effettuato un test, dopo almeno tre giorni senza sintomi, che dovrà avere esito negativo.

Per i soggetti a contatto con persone positive, la quarantena sarà di quattordici giorni, che diventano dieci in caso di test negativo effettuato il decimo giorno. I positivi asintomatici, potranno inoltre interrompere l’isolamento dopo ventuno giorni, in caso di assenza di sintomi da almeno una settimana.