Folgore pareggia a Casteltermini. Adesso testa alla Coppa Italia

del 2020-10-11

La Folgore pareggia 0-0 a Casteltermini con un secondo tempo di spinta offensiva.Un risultato che accontenta parzialmente gli uomini di Mister Bonino che erano andati a Casteltermini per ottenere i tre punti nonostante i padroni di casa venissero da una sconfitta tra le mura amiche. Intanto mercoledì è previsto l'incontro di Coppa Italia in casa contro l'Akragas con il dubbio di una gara interna a Castelvetrano o in un altra sede