Scatta allerta gialla domani in Sicilia. L'avviso della Protezione Civile

del 2020-10-11

DALLA SERATA DI OGGI PER 24-36 ORE SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI DA SPARSE A DIFFUSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE. I FENOMENI SARANNO ACCOMPAGNATI DA ROVESCI DI FORTE INTENSITÀ FREQUENTE ATTIVITÀ ELETTRICA LOCALI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO; DAL POMERIGGIO DI DOMANI PER 18-24 ORE SI PREVEDONO VENTI OCCIDENTALI DA FORTI A BURRASCA. POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE

Localmente forti dai quadranti occidentali, in intensificazione serale fino a burrasca sulla Sicilia occidentale e meridionale Molto mossi tutti i bacini, fino ad agitati lo Stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale Tendenti a forti occidentali sulla Sicilia occidentale

I responsabili locali di protezione civile sono invitati a prestare specifica attenzione alle condizioni meteorologiche locali e alle loro variazioni, non prevedibili e talora repentine, nonché agli effetti al suolo derivanti, ancorché potenziali, temuti o presumibili, adeguando all'occorrenza e opportunamente le Fasi operative e i propri modelli di intervento. In particolare, se sono note condizioni di vulnerabilità del territorio per effetto di dissesti precedenti, la Autorità locali di protezione civile possono, all'occorrenza, adottare Fasi Operative con livelli superiori a quelli del presente Avviso.