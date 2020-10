“I casi positivi al Covid-19 a CVetrano sono 27. Contagi avvenuti in famiglia. Parla il Sindaco Alfano e annuncia pugno duro per chi non indossa mascherine

del 2020-10-11

"Sono 27 più due ricoverati fuori Provincia. Trattasi di casi non legati al focolaio della "Giummara" ma sono legati a contagi avvenuti in famiglia. Verranno intensificati i controlli nei prossimi giorni e verranno elevate sanzioni verso chi non indossa le mascherine". A dichiararlo il Sindaco Enzo Alfano il quale ha invitato i cittadini ad anticipare le visite presso il Cimitero vista la ricorrenza che si avvicina. Il Sindaco ha poi parlato di 5 classi e degli insegnanti della "Capuana" in quarantena in via precauzionale per essere stati a contatto con il docente positivo che già dai primi di Ottobre era a casa.