Coronavirus, novità dal Cts su tamponi, isolamento e test rapidi

di: Redazione - del 2020-10-12

Importanti decisioni sono state adottate per la gestione della pandemia, durante la riunione che si è tenuta negli scorsi giorni tra il Comitato tecnico scientifico e il ministro della salute Speranza.

Tra le novità introdotte, a fine quarantena sarà sufficiente un solo tampone negativo per constatare l’avvenuta guarigione e non sarà più necessario il doppio tampone. Questo nuovo sistema mira a snellire il sistema dei tamponi e a velocizzare i tempi di isolamento dei guariti spesso dilatati dagli esiti contrastanti degli stessi tamponi.

Inoltre, l’isolamento fiduciario, per chi è entrato in contatto con un soggetto positivo, è ridotto a dieci giorni, non più quattordici.

È stato poi deciso che i soggetti asintomatici, trascorsi ventuno giorni anche se non negativizzati potranno uscire.

Infine sono stati autorizzati i test antigenici che potranno essere fatti anche dai medici di famiglia e risultando più rapidi verranno usati nelle scuole.