Insegnante positiva al Covid al “Ferrigno”. Didattica a distanza per 4 classi

di: Redazione - del 2020-10-12

Una professoressa dell’Istituto tecnico commerciale G.B. Ferrigno di Castelvetrano è risultata positiva dopo essersi volontariamente sottoposta al tampone.

Le classi frequentate dalla docente, quattro in tutto, sono state messe in quarantena in via precauzionale e gli alunni continueranno a seguire le lezioni a distanza così come stabilito dal Dipartimento di prevenzione dell’Asp Trapani avvisato dalla Dirigente Caterina Buffa.

Al termine del periodo di quarantena, gli alunni verranno sottoposti al tampone di verifica.

Mentre, la stessa Dirigente Buffa ha comunicato che oggi pomeriggio verrà effettuata la sanificazione dei locali dell'Istituto.