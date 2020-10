Da New York una raccolta fondi per difendere Salemi di piromani. Il regalo di Nicolas Calia al Nucleo di Vigilanza R. N.O Zingaro

di: Redazione - del 2020-10-14

Nei giorni scorsi presso il Nucleo di Vigilanza R. N.O Zingaro il 30enne salemitano, Nicolas Calia, sensibile al traumatico incendio del 29 agosto, dopo aver promosso una campagna raccolta fondi online ha provveduto all'acquisto e conseguente donazione di n. 4 fototrappole che saranno utilizzate dalla Riserva per propri fini istituzionali.

Dice il ragazzo: ”Io mi occupo di marketing e lavoro a New York nell’ambito della ristorazione. Ho aperto la raccolta su GoFundMe lo stesso giorno dell’incendio. Ho comprato quattro fototrappole, le prime consegnate alla forestale dopo anni di richieste al governo.

Cosa ha spinto il mio gesto? L’amore per la mia terra. Sogno di passare l’estate qua e l’inverno fuori e promuovere la nostra bella Sicilia. Continuerò a promuovere la Sicilia come ho fatto negli ultimi tre anni, anche se non sono presente sul territorio".