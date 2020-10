Castelvetrano, ancora sacchi di spazzatura per le vie del centro. L'inciviltà non si ferma

di: Redazione - del 2020-10-13

Le due facce dell’inciviltà in centro a Castelvetrano, in via IV novembre angolo via Saporito. Qualcuno ha deciso che quella è una discarica e non passa notte senza che venga riempita di sacchi della spazzatura con tralci di alberi e perfino un piatto di lenticchie, ben visibile nella foto.

Spesso i sacchi neri non vengono ritirarti, perché non differenziati e negli altri sacchi c’è di tutto e di più.

Parecchia amarezza da parte della ditta che puntualmente si occupa della raccolta e auspicherebbe una maggiore collaborazione con i Vigili Urbani, per cercare anche attraverso l’ausilio di telecamere di individuare chi costantemente e impunemente continua a sporcare e creare vere e proprie discariche anche all’interno del centro storico di Castelvetrano.