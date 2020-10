Consultorio familiare verso la chiusura, Comitato Orgolgio Castelvetranese: "Amministrazione trovi una soluzione"

di: Comunicato Stampa - del 2020-10-14

(ph. www.change.org)

Il Comitato Civico Orgoglio Castelvetranese Belicino, apprende l’allarmante notizia della chiusura e trasferimento del Consultorio familiare di via Brandimarte, importante presidio per la salute sociale dedicato soprattutto alle donne del territorio.

Il Comitato intende prendere una forte presa di posizione per la difesa del nostro Consultorio chiedendo all’Amministrazione comunale di trovare una soluzione immediata per l’allocazione in uno degli edifici comunali vacanti, affinché non si consenta il trasferimento del Consultorio addirittura in altra cittadina.

Verrà inviata una richiesta formale di invito all’immediato reperimento di idoneo locale, con ragioni di massima urgenza, che possa ospitare il Consultorio, così evitandone il paventato trasferimento. Il nostro Gazebo, presidio di protesta in difesa del nostro ospedale, sarà punto di riferimento per la tutela del nostro Consultorio familiare.