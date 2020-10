Chiusura consultorio familiare, Alfano: "Auspico un ulteriore confronto con il commissario per una definitiva sistemazione"

del 2020-10-14

In relazione al tema che sta tenendo banco nella giornata odierna, ossia il trasferimento del Consultorio familiare di via Brandimante, è intervenuto il Sindaco Enzo Alfano che ha così dichiarato: " Il personale dell'ufficio tecnico dell'Asp di Trapani si è già recato nella nostra città diversi mesi fa per valutare gli eventuali locali idonei per l'attività del consultorio ed in particolare ha effettuato un sopralluogo presso il centro polifunzionale di via Campobello.

Nel mese di Settembre questa amministrazione ha avuto un incontro con il Comm. Straordinario Zappalà che aveva promesso nel giro di 10 giorni di valutare insieme agli uffici tecnici dell’ASP il riassetto immobiliare che in molti casi vede una commistione tra le proprietà delle strutture e la proprietà dei terreni. Nella giornata odierna il sottoscritto ha cercato di contattare il Commissario, Dr Zappala’, e l’Ing. Costa. L’uno fuori sede e l’altro impegnato in una riunione. Auspico di avere un ulteriore confronto diretto con il commissario per una definitiva sistemazione".