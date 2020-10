CVetrano, alunna dello Scientifico positiva al Covid-19. Attivati i protocolli

del 2020-10-14

Alunna del Liceo Scientifico positiva al Covid-19. Scatta la quarantena per i compagni di classe e i docenti. Pare intanto che anche il padre della ragazza, frequentante una classe terza, sia anch'egli positivo al Covid-19. Come da protocollo sarà disposta anche la sanificazione degli ambienti scolastici. Nei giorni scorsi anche un bambino di 10 anni del "Verga" è risultato positivo ad un tampone e negativo ad un altro e per prudenza è stato disposto il trasferimento al "Di Cristina" di Palermo per il terzo tampone. I genitori intanto sono risultati entrambi negativi al tampone.