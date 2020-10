Ottobre il mese della prevenzione del tumore al seno. Lettera della Fidapa Partanna

di: Comunicato Stampa - del 2020-10-13

Care amiche e amici,

quest' anno la campagna di prevenzione contro il tumore al seno è più importante degli anni passati poiché occorre recuperare screening e controlli rinviati a causa del COVID-19.

La Fidapa Sez. di Partanna è sempre stata molto attenta a queste tematiche, organizzando campagne di prevenzione, convegni e tante altre attività. Purtroppo la pandemia ancora in atto e la situazione epidemiologica della nostra comunità non ci consente di organizzare attività o eventi in totale sicurezza.

Tuttavia non vogliamo rimanere in silenzio e ferme. Con questa lettera vogliamo suggerirvi di continuare a fare prevenzione, screening e controlli, solo così si riuscirà a debellare questo cattivo male. Vi invitiamo pertanto a consultare il sito del Ministero della Salute dove troverete tutti i riferimenti per aderire alla Campagna Nastro Rosa 2020 “ LILT for Women”.

Per tutto il mese di ottobre, infatti, sarà possibile sottoporsi a visite senologiche gratuite presso le associazioni provinciali LILT ed i circa 400 ambulatori attivi su tutto il territorio nazionale, per farlo è necessario prenotarsi al numero verde SOS LILT 80099887.