Riapre al pubblico il "Paolo Marino". La Folgore resta a Castelvetrano?

del 2020-10-13

È in vigore da poche ore il nuovo Dpcm (Decreto Presidente Consiglio dei Ministri) su tutto il territorio italiano.

Per quanto concerne lo sport, è stato scongiurato lo stop ai campionati dilettantistici. Infatti, “l'attività sarà consentita a livello sia agonistico che di base per le società dilettantistiche riconosciute dal Coni nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni”.

Novità anche per quanto riguarda gli stadi. E' stata prevista la possibilità di far entrare pubblico per il 15% della capienza totale comunque con un massimo di 1000 spettatori all’aperto e 200 al chiuso. Dovranno essere comunque garantite distanza di un metro, uso della mascherina e misurazione della febbre all’ingresso.

Per quanto riguarda la capienza dello stadio Paolo Marino di Castelvetrano dovrebbe essere di 600 spettattori e presto dovrebbe aprire al pubblico vista che l'agibilità, dopo l' impegno dell'assessore Foscari e del sindaco, è stata ottenuta.

Intanto la Folgore scenderà in campo al Paolo Marino domani pomeriggio alle 15 per la gara di andata degli ottavi di finale della Coppa Italia di categoria contro l'AKragas, e questa è un'altra buona notizia che arriva dopo una settimana un po’ difficile che sembra potere avere un buon epilogo.

La Folgore dovrebbe restare a Castelvetrano. Negli ultimi giorni si era parlato di trasferire la squadra ad Alcamo ma pare che lo sponsor abbia avuto sollecitazioni anche da parte di qualche politico locale per continuare il campionato a Castelvetrano..

Una brutta notizia riguarda, invece, Vito Bono che per motivi di lavoro ha comunicato alla società di volersi svincolare e non si esclude che possa andare a dare il suo grande contributo alla Mazarese nella sua città.