CVetrano, terminati lavori sostituzione delle elettropompe. Previsti risparmi energetici

di: Comunicato Stampa - del 2020-10-14

Si comunica alla cittadinanza che sono stati ultimati i lavori per la sostituzione delle elettropompe di rilancio a servizio del bottino Clemente, sito in C.da Airone Staglio. Esse sono deputate al convogliamento dell'acqua emunta dai pozzi comunali verso i serbatoi generali di distribuzione siti in via Mascagni.

Le elettropompe gemelle, della potenza di Kw 110 cadauna, oramai obsolete e non più atte ad essere manutenute, sono state quindi sostituite con altrettante elettropompe Caprari della potenza rispettivamente di 90 Kw e 75 Kw. Tale sostituzione comporterà ridotti consumi elettrici dei nuovi sistemi che, al pari delle prestazioni rese, passano da kwh 963.000 a Kwh 657.000, con un importante risparmio energetico di kwh 306.600.

La spesa sostenuta per la sostituzione di entrambi i sistemi elettromeccanici è stata di € 18.000 circa, ma il ritorno economico per anno solare in termini di minore consumo di energia elettrica ammonterà a circa € 67.500,00 ogni anno, oltre ad un altro importante risultato dal punto di vista ambientale ovvero l’abbattimento, in termini di CO2 immessi nell'atmosfera, di circa 153 tonnellate annue.

Un risparmio annuo quindi per le casse comunali di circa € 70.000, che va ad aggiungersi al risparmio ottenuto dal nuovo accordo con Siciliacque S.p.a, di circa € 86.000, e a quello di € 290.000 con Enel Energia e City Green Light.

Un altro importante tassello va a compimento di un percorso già iniziato dall’Amministrazione insieme alla VI Direzione competente per i Servizi a rete, che da anni si spende per limitare al minimo i consumi energetici, attivando azioni che stanno apportando importanti risparmi alle casse comunali.