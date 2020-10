Mister Bonino lascia la guida della Folgore. Le dimissioni ieri dopo la vittoria in Coppa Italia

di: Redazione - del 2020-10-15

Bonino non è più l' allenatore della Folgore. E 'stato lo stesso mister a comunicarlo prima alla Società e poi alla nostra Redazione spiegando i motivi della decisione che riguardano problemi di lavoro incompatibili con la sua presenza quasi giornaliera allo stadio.

Da persona seria ha tentato fino alla fine di conciliare il tutto, ma adesso dopo la vittoria in casa contro l'Akragas ha comunicato la sua decisione alla squadra e alla Società.

Si ringrazia il tecnico per essersi speso tanto per la maglia rossonera prima da giocatore e poi da tecnico, riportando la Folgore in Eccellenza.