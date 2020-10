CVetrano, rubano vaso e lasciano la pianta. Nei pressi di via Trapani l’ennesimo atto di inciviltà

di: Redazione - del 2020-10-17

Vandali in azione in via Trapani a Castelvetrano dove ignoti hanno rubato il vaso di una pianta posizionata per ornamento davanti una nota pizzeria.

Aldilà del valore economico del vaso, una brutta azione che denota uno scarso senso civico e una mancanza di rispetto verso i titolari della pizzeria che con sdegno hanno espresso la delusione per un simile gesto.