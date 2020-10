Covid 19: il Sindaco Alfano ordina la chiusura di un noto esercizio commerciale della città

del 2020-10-16

Il Sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano ha emanato pochi minuti fa un’ordinanza contingibile e urgente per l’incolumità, la sicurezza e la salute pubblica che impone la sospensione immediata dell’attività del centro commerciale KEIDEA e l’obbligo di effettuare la sanificazione di tutti i locali della struttura.

Tutto ciò fino al riscontro di negatività al Covid 19 di tutto il personale dipendente che dovrà essere accertata dall’ASP di Trapani.

La decisione si è resa necessaria alla luce delle ultime segnalazioni di soggetti positivi operanti all’interno dell’attività commerciale e considerato l’elevato numero di persone che frequentano il centro commerciale.

Gli attuali positivi a Castelvetrano sono ufficialmente 43 oltre altre due persone ricoverate in Ospedali fuori dalla provincia di Trapani.

Il Sindaco si è detto particolarmente preoccupato per il numero sempre più crescente dei contagiati. "Attualmente sono 45 ma per le informazioni che dispongo è un numero purtroppo destinato a salire. E' il momento più difficile da quando è scoppiata l'emergenza. Invito tutti ad indossare la mascherina in ogni circostanza".