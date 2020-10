“No a teatrini politici. Sì ad una apertura all’Opposizione nell’interesse di CVetrano”. Lettera aperta di Stelio Manuele

di: Stelio Manuele - del 2020-10-15

In foto: Castelvetrano dall'alto (ph. Tancredi Bongiorno)

Caro Direttore,

le ultime recenti evoluzioni negative che stanno caratterizzando le vicende politiche dell' Amministrazione della nostra città, che oggi vedono le dimissioni di altri due Assessori della Giunta, sono particolarmente preoccupanti perchè le condizioni di dissesto del Comune non possono sopportare, senza ulteriori peggioramenti, una crisi di governo cittadino con la conseguente paralisi amministrativa.

In verità ed a questo proposito c'è da rimproverare al Sindaco una mancata tempestiva iniziativa di trasparenza e la necessità di dare giuste ed adeguate soluzioni al problema crisi della Giunta, crisi che ha origini lontani e ripetuti.

Si sono verificati: le dimissioni dell'Assessore alla cultura fiore all'occhiello della Giunta grillina, l'abbandono del gruppo di maggioranza di tre consiglieri comunali, le dimissioni di un altro Assessore, gli infortuni amministrativi sulla mancata approvazione del bilancio con l'arrivo di un quarto commissario, la mancata attenzione ai bandi regionali che ha generato l'esclusione della ZES.

Queste citate sono tutte vicende avvolte nel silenzio che, in democrazia, e per i principi del movimento che ha vinto le elezioni cittadine, avrebbero meritato un dibattito di trasparenza e chiarimento con l'adozione dei conseguenti rimedi.

Non a caso, chi scrive da molti mesi su questo giornale, ha ripetutamente consigliato al Sindaco, inascoltato, un dibattito chiarificatore in Consiglio, un rimpasto di Giunta, un'apertura alle forze politiche per la costruzione di una nuova maggioranza, senza la quale governare la città è impossibile.

Finalmente, quando il Sindaco si è persuaso a lavorare per costruire una nuova maggioranza ed una Giunta rivisitata aprendo il dialogo con tutte le forze presenti in Consiglio, il Vicesindaco, che è pure consigliere comunale, ed un altro Assessore si sono dimessi.

Per quanto è dato sapere, i dimissionari hanno vantato la pretesa che l'apertura del dialogo doveva essere decisa dal Sindaco con l'approvazione della Giunta, ma questa pretesa, che ha aggravato la crisi dell'amministrazione, è del tutto infondata, prima giuridicamente e poi politicamente.

Giuridicamente, con l'Elezione diretta del Sindaco, il dominus del Governo cittadino è il Sindaco. La Giunta ed i suoi componenti, NON SONO ELETTI DAGLI ELETTORI, ma sono collaboratori del primo cittadino nominati a sua discrezione.

Essendo l'unico responsabile dell'amministrazione di fronte all'elettorato, il Sindaco ha il potere di nomina e di revoca di tutti i suoi collaboratori, assessori compresi; altro che decisione della Giunta.

Politicamente, non regge nemmeno la pretesa degli assessori dimissionari: il Sindaco non avrebbe deciso da solo nella volontà di un rimpasto di Giunta, ma ha avuto l'avallo degli organi deliberanti del Movimento politico cui appartiene.

Come ho avuto occasione di notare, è verosimile che l'ex Vicesindaco, ora contrario al Sindaco, restando consigliere comunale determina la circostanza che il Consiglio Comunale non ha più UNA PARITA' di voti fra favorevoli e contrari al Sindaco, ma determina un ribaltamento delle sue componenti: le ex minoranze diventano maggioranza e l'ex maggioranza diventa minoranza.

E' un pasticcio che costringerà il Sindaco, a dare prova, in ritardo, delle proprie capacità di visione dei problemi e di ideazione dei progetti per la loro soluzione, nonchè di scelta, per meriti e non appartenenza partitica, dei componenti della nuova Giunta ( si era trovato un ottimo assessore alla Cultura e non si è mai saputo perchè si è costretta alle dimissioni ).

Sopratutto, ricordo, il Sindaco dovrà trovare soluzione al più difficile ed essenziale problema del Comune: l'incapacità di riscossione delle Entrate comunali che, potenzialmente, sono sufficienti a sostenere l'attività dell'Ente, ma in concreto lo stesso Ente non è capace di riscuotere generando, quindi, disavanzo e difficoltà a garantire i servizi.

Per quanto concerne la nuova maggioranza, a mio avviso, sarebbe auspicabile, per coerenza con il quadro politico nazionale e visti i risultati delle ultime elezioni un'apertura al PD ed alle forze di centro sinistra; francamente credo che un'ammucchiata generale "di salute pubblica" non sarebbe funzionale ad una amministrazione solida ed efficente.

Per quanto riguarda gli Assessori della futura Giunta, credo che in una comunità come Castelvetrano si possano trovare soggetti, che abitano in città e la vivono, non necessariamente legati al mondo politico ma appartenenti alla società civile, che abbiano capacità intellettuali ed organizzative, competenze ed esperienza amministrativa; occorre saperli individuare e coinvolgerli nell'interesse generale.

Bisogna, comunque, auspicare che non ci si perda nei teatrini della politica, occorre fare in fretta a chiudere questi incontri proposti dal Sindaco, perchè la Città ha necessità di essere governata senza ritardi.