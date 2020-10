Giorgia Meloni su Instagram loda la Nocellara del Belice: "Eccellenza italiana da sostenere"

del 2020-10-15

Giorgia Meloni, leader politica di Fratelli d'Italia, con una foto postata sul suo profilo social, ha voluto celebrare le nostre olive da mensa Dop Nocellara del Belice (nello specifico di Campobello di Mazara). La stessa ha definito le olive del Belice come "una eccellenza italiana esportata in tutto il mondo. Promuovere e sostenere il Made in Italy significa aiutare tanti produttori italiani in questo momento difficile. Viva i prodotti della nostra terre".

Un bel messaggio quello della Meloni che non può che essere condiviso aldilà dell'appartenenza politica. I nostri prodotti del comparto oleario necessitano di una maggiore tutela e valorizzazione nelle filiere distributive così da consentire un sempre maggiore sviluppo dell'intero comparto.