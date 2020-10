Salemi, stabilite le agevolazioni per la TARI 2020

del 2020-10-15

Con la delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 30 settembre 2020 sono state confermate le tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti valevoli per l’anno 2019 anche per l’anno 2020.

Con la stessa delibera sono state previste agevolazioni sia per le utenze domestiche che per le

utenze non domestiche secondo quanto previsto con la deliberazione Arera n. 158 del 05/05/2020.

Per le utenze domestiche mediante assegnazione di bonus fiscale per l'anno 2020, a seguito di

presentazione di istanza corredata da certificazione ISEE, secondo i seguenti scaglioni:

VALORE ISEE COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE FINO A € 8.265,00 UNO DA € 8.265,00 A € 12.000,00 DUE DA € 12.000,01 A € 16.000,00 TRE DA € 16.000,01 A € 20.000,00 QUATTRO O PIU'



Per le utenze non domestiche mediante esenzione totale di un trimestre nell'anno 2020 per le aziende con attività vietate da disposizioni di legge da emergenza Covid-19, e riduzioni commisurate ai minori rifiuti prodotti previa dimostrazione di riduzione di fatturato per le aziende non soggette a divieti e sospensioni durante il periodo di emergenza Covid-19.

Le istanze dovranno essere presentate entro e non oltre il 20/11/2020 tramite:

Consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Salemi;

Tramite PEC a: protocolIo@pec.cittadisalemi.it.

L'avviso e i moduli sono scaricabili dal sito del Comune a questo indirizzo:

https://www.salemi.gov.it/comune/COMUNICATI-ed-AVVISI/AVVISI-2020/AVVISO---TARI-2020.html