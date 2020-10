Il rimpasto di Giunta agita la politica castelvetranese. Matrimonio in vista tra PD e 5 Stelle? Alfano incontra anche Obiettivo Città

di: Redazione - del 2020-10-16

Dopo le dimissioni dell’assessore Oddo e del vicesindaco e assessore Virzì, l’opinione pubblica castelvetranese si è concentrata sulle ragioni di tali azioni. Opinionisti, “leoni da tastiera”, ex personaggi della scena politica, ne hanno dette di tutti i colori sull’Amministrazione, che ha subito un colpo indiscutibilmente, ma regge.

E lo dimostra la continuazione delle consultazioni a Palazzo Pignatelli, alla ricerca di un compromesso per una nuova maggioranza. Il giorno dopo (n.d.R. quello che gli americani definiscono “The day after”, dalla filmografia) non ha avuto sapore di immobilismo, lungi dalla concezione del “tutto perduto”.

Ma facciamo un passo indietro.

Le consultazioni con le forze politiche del consiglio, sono state avviate da tempo, e che l’attuale governo avesse bisogno di una nuova maggioranza, era fatto conclamato di cui erano a conoscenza anche referenti regionali e nazionali del M5S. Ed è inoltre chiaro che, in tali condizioni di stallo, 12 contro 12, questa città non si può governare al meglio.

Pertanto, è facile domandarsi se ci sia il compromesso per una nuova maggioranza alla base delle dimissioni dei due ex assessori, o più che altro conflitti interni.

Ma gli scenari futuri ancora oggi non sono chiari e si può solo ipotizzare quelli che potrebbero essere i cambiamenti in seno al massimo consesso civico. Anche “Obiettivo città” (gruppo consiliare e l’Associazione Culturale) ha avuto incontro con il sindaco Enzo Alfano. Con un video sui social network, i componenti hanno palesato la disponibilità a partecipare al governo.

Tuttavia, ci si interroga anche su quello che potrà essere la scelta di Curiale (dichiaratosi Indipendente) e di Stuppia. Proprio quest’ultimo aveva formalizzato le dimissioni salvo poi congelarle auspicando un rimpasto in Giunta per il bene della Città.

Non è facile ipotizzare, vista la dialettica e le accuse rivolte all’Amministrazione grillina negli ultimi mesi, un’alleanza con “Obiettivo città”, che in questi mesi, è stato l’oppositore di ogni atto di quest’amministrazione e lo dimostrano gli atti sull’albo pretorio e i video dei consigli comunali.

Poco probabile è anche un’alleanza con “Bene comune”, composto dai tre fuoriusciti dal M5S, Ditta, Maltese e Coppola, visto e considerato che essi sono passati all’opposizione l’indomani dell’allontanamento dal gruppo, tra le cui fila erano stati eletti.

Inoltre, la signora Coppola, come la Milazzo, fa parte del movimento “Via” guidato da Papania, cui inizialmente ad aderire furono Martire, Viola e Stuppia di “Obiettivo città”.

Altra incognita riguarda Francesco Casablanca, eletto tra le fila di “Ricominciamo insieme”, lista che , alle Amministrative, sosteneva il Candidato Sindaco Calogero Martire, capogruppo di “Obiettivo città”. Casablanca si è mostrato aperto all’Amministrazione Alfano (ha votato a favore del Regolamento Tari 2020 ma dichiarando che il suo voto è stato nell’esclusivo interesse della Comunità), ma di certo non l’ha sostenuta e ha operato all’opposizione.

Il compromesso naturale per una nuova maggioranza, sicuramente più numerosa e con qualche figura preparata, potrebbe essere con il PD, replicando a Castelvetrano, lo scenario nazionale.

A supporto di tale ipotesi, è stato registrato un incontro avvenuto nei giorni scorsi tra il segretario provinciale PD Domenico Venuti e il senatore M5S Maurizio Santangelo.

Un eventuale compromesso chiederebbe lo spostamento di qualche poltrona, e tra l’altro, di poltrone vuote ce ne sono 4 su 7.

Attualmente gli assessori in carica sono i seguenti: Filippo Foscari allo Sport, patrimonio e cimitero, Irene Barresi al decoro urbano e canile e Manuela Cappadonna al personale e alla Polizia Municipale. Sono tante le deleghe rimaste in seno al sindaco (tra queste il Bilancio). Non di meno, sarebbe importante trovare un esperto contabile viste le criticità di un Comune in post dissesto.

L’unico interrogativo resta sulla posizione di Virzì che, per quanto sembra essere emerso ad oggi, nonostante le dimissioni dalla carica di Vice Sindaco, dovrebbe rimanere in maggioranza continuando a sostenere il programma grillino non avendo fatto alcuna dichiarazione in senso contrario all’atto dell’annuncio delle dimissioni.

Considerando il legame anche d’amicizia tra quest’ultimo e il sindaco Alfano è difficile ipotizzare che lo stesso Virzì possa passare all’opposizione o al gruppo misto o di confluire nel gruppo “Bene comune” dei 3 ex pentastellati Maltese, Ditta e Coppola.

Un’altra ipotesi potrebbe essere quella di un nuovo gruppo consiliare, qualora Virzì trovasse adesione in qualche grillino della prima ora scontento o a lui più legato.

Nel caso in cui il M5S si alleasse con il PD (è previsto per oggi alle 17.30 la consultazione politica), alla maggioranza si sommerebbero i voti dei due consiglieri Di Bella e Campagna. L’opposizione potrebbe compattarsi su “Obiettivo città” e “Bene Comune”, mentre ci si interroga sulle possibili posizioni di Curiale, Casablanca e della Milazzo che giocheranno un ruolo importante negli equilibri consiliari.

Il consiglio cambierà perché il compromesso era nell’aria, e c’è poco da scandalizzarsi, come in queste ore stanno facendo sui social molti opinionisti dell’ultima ora, in quanto a Castelvetrano di rimpasti e rimpastini se ne son visti parecchi.

Dunque, vediamola come una normalità in politica, come un atto dovuto per governare, purchè lo si faccia al meglio.