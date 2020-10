A CVetrano i casi arrivano a 58. Stamane convocato il C.O. C. dal Sindaco Enzo Alfano

del 2020-10-18

Alle ore 11,30 presso la stanza del Sindaco è stato convocato il C.O.C (Centro operativo Comunale, organismo per la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla cittadinanza in situazioni particolari e che per legge è guidato dalla massima autorità cittadina ovvero il Sindaco). Presenti oltre ai dipendenti comunali, il comandante della PM, le associazioni di volontariato, la Protezione Civile, e gli assessori Foscari e Cappadonna, anche le dirigenti scolastiche ed il Dott. Andrea Passanante del dipartimento Distrettuale di Igiene e Sanità Pubblica. Le problematiche affrontate sono attinenti alla situazione emergenziale epidemiologica da covid 19. I casi nella nostra città sono in aumento, siamo a 58 casi di positività. Questo ci impone di mettere in atto tutte le procedure necessarie al fine di controllare e contenere il virus.