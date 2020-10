La Folgore affonda in casa contro il Marsala. Ancora una sconfitta per i rossoneri

del 2020-10-18

Brutta sconfitta per la Folgore che perde due a zero contro un buon Marsala. Purtroppo le assenze di Lombardo andato via, così come Bono e Montepiano, l’infortunio di Sami hanno pesato parecchio. Non è, infatti, bastata la volontà dei giocatori folgorini che, al 15’ del secondo tempo, avevano avuto una occasione irripetibile con Maltese per passare in vantaggio.

L’infortunio di Giovanni Corso che era entrato da qualche minuto è abbastanza serio e il suo recupero è un po’ lungo.

Mister Longo non aveva ricambi e se la Società non si assicurerà quattro giocatori importanti, uno stopper, un centrocampista e forse un attaccante e qualcuno per la panchina non farà molta strada in Eccellenza che sicuramente non è il campionato di Promozione. Pare che mercoledì sia un programma un incontro tra il tecnico e la società.