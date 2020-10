Conte parla agli italiani: “Serve lo sforzo di tutti. Situazione critica”. Ristoranti aperti fino alla 24. Palestre sotto “osservazione”

del 2020-10-18

Il Premier Giuseppe Conte ha annunciato le misure che il Governo intende mettere in campo per contrastare il diffondersi del contagio da Covid-19 in Italia. “L’Italia non può permettersi un nuovo blocco. I Sindaci dopo le 21 possono chiudere strade e piazze, tutte le aree dove si possono creare assembramenti. Per le scuole superiori è stata prevista la didattica a distanza unitamente a quella in presenza. Le scuole potranno iniziare anche alle 9 per evitare assembramenti sui mezzi pubblici e le lezioni potranno svolgersi anche nel pomeriggio con doppi turni. Le attività di ristorazione dovranno chiudere a mezzanotte, così come richiesto a gran voce dalle Regioni che sono state interpellate dal Governo. I locali senza posti a sedere dovranno chiudere alle 18. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nonché, fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Le sale giochi saranno aperte fino alle 21. Non sono consentite gare dilettantistiche.

Vengono vietate fiere e sagre. Vietate le riunioni in presenza e sarà potenziato lo Smart working. Le palestre e le piscine rimarranno per il momento aperte e si darà tempo di una settimana per adeguare i protocolli. Se non verrà riscontrato un adeguamento generalizzato si procederà alla chiusura”.

“Tutelare la salute e l’economia - ha aggiunto Conte - è il nostro obiettivo. Massima attenzione sarà rivolta alle famiglie con disabili”.