Manutenzione strade, riduzioni Tari, fototrappole e non solo. Intervista all’Ass. Irene Barresi

di: Doriana Margiotta - del 2020-10-21

La redazione di Castelvetranonews oggi, vuole approfondire alcuni punti importanti che riguardano la salvaguardia dell'ambiente e capire se la nostra amministrazione si sta muovendo nella giusta direzione.

Siamo tutti molto più informati sui vari sviluppi che hanno portato ad un miglioramento in termini di differenziata e di pulizia della città, ma molto ancora deve essere fatto.

Le difficoltà legate all'emergenza Covid-19 ha creato parecchie problematiche che hanno allungato i tempi di realizzazione di molti progetti . Di tutto questo e di molto altro ne abbiamo voluto parlare con Irene Barresi, Assessore all'ambiente, alle pari opportunità e del miglioramento al canile comunale.

Sono iniziati i lavori di manutenzione delle strade e fognature. Quali zone di Castelvetrano interessano?

"Premesso che non rientra nei compiti del mio assessorato, ma posso dirle da interlocuzioni avute con gli uffici tecnici che l'appalto dei lavori di manutenzione di strade e fognature è di circa 100mila euro e con questi fondi disponibili ci si occuperà delle criticità più evidenti.

Lunedi 5 ottobre l'attenzione è stata rivolta ai dissesti presenti nella via dei templi, di fronte al negozio Enterprise. A seguire le zone attenzionate saranno quelle dove ci sono attualmente i transennamenti ancora presenti, come per esempio nella via Rocco Chinnici.

Si continuerà poi la manutenzione dei presidii fognari ancora transennati nel resto della città per garantire finalmente il ripristino della circolazione veicolare in sicurezza. L'attenzione sarà rivolta poi ai piccoli dissesti stradali, ovvero alle buche presenti nel territorio.

Risulta ovvio che con le somme disponibili non può essere asfaltato l'intero manto stradale cittadino, per cui occorrerebbero milioni di euro e putroppo non è facile reperire cifre così ingenti. Anche se, voglio ricordare, che aspettiamo ancora i soldi da parte della Protezione Civile per il nubrifragio del 24 ottobre scorso. Abbiamo mandato tutta la documentazione necessaria, ma i soldi stanziati dallo Stato non sono ancora stati versati dalla Regione al nostro Comune".

Agevolazioni TARI. In cosa consistono?

"In base a quanto stabilito nel nuovo regolamento TARI, le utenze con 3/4 persone per superficie sino a 90mq, avranno una riduzione della suddetta imposta e lo stesso varrà per le famiglie numerose. Un altro beneficio è dedicato alle nuove utenze non domestiche, commercili o artigianali, che non superano una superficie di 200 mq, per le quali è prevista una riduzione del 30% della tariffa se ubicate all'esterno del centro storico, del 50% se ubicate invece all'interno.

Il maggior costo di fatto sarà quasi tutto assorbito dai numerosissimi evasori totali, circa 400, apportando nella distribuzione della tariffa una maggior equità fiscale. Se la città continuerà nel persorso intrapreso e mediamente supererà il 65% della raccolta differenziata, il Bonus che la Regione riconoscerà sarà ripartito tra tutti i cittadini.

Infine, in data 26 settembre, la Giunta ha deliberato il rimborso della TARI, nella misura 71% per tutte le attività commerciali chiuse durante il lockdown, e del 20% per le maggior parte delle altre, attingendo al Fondo di perequazione da 300 milioni di euro, approvato dall'Assemblea Regionale Siciliana con la legge di stabilità regionale n.9 del 2020.

Voglio sottolineare che l'aumento della spesa di 450 mila euro è dovuto all'aumento dei servizi per la comunità;. Prima si pagava solo per la raccolta, ora abbiamo lo spazzamento delle strade, la pulizia dei tombini, la pulizia delle spiaggie, la derattizzazione e la disinfestazione. Nella spesa è compreso anche il CCR, il centro comunale di raccolta, che dovrà essere costruito e rimarrà al comune di Castelvetrano"

A quando la consegna dei mastelli alle famiglie di Castelvetrano? Anche le compostiere saranno regalate dal Comune o no? Che tempistiche ci sono?

"I mastelli sono già arrivati e sono 64.000, ma la loro distribuzione non è potuta avvenire a causa dell'emergenza Covid-19. Stavamo già predisponendo la distribuzione che avrebbe dovuto essere a settembre, quando putroppo nuovamente vi è stata una ripresa della pandemia. La distribuzione dei contenitori per tutti gli uffici pubblici è stata gia effettuata in primavera.

Le attività commerciali sono state tutte già fornite e ricordo che chi ne avesse necessità può contattare il numero verde presente sul sito del nostro comune per richiederle.

Per le famiglie verranno distribuiti secondo ordine alfabetico o per zone, e saranno 4 per tipologia di rifiuto, solo la plastica rimarrà nei sacchetti come si sta facendo adesso. Saranno tutti dotati di microchip, affinché sia più facile indivduare l'utenza.

Siamo in attesa dei nuovi D.P.C.M, proprio per capire come possiamo organizzare la distribuzione di questi mastelli. Avevamo individuato anche i locali, all'interno dell'ex Saica, per la distribuzione, ma siamo fermi solo a causa del virus, perché al momento la preoccupazione principale è quella di evitare assembramenti.

Per quanto riguarda le compostiere non saranno date dal comune gratuitamente, però è prevista un'agevolazione per chi volesse fare compostaggio domestico e come disposto da Regolamento, potrà usufruire di una detrazione del 30%, dimostrando ovviamente all' ufficio tributi l'acquisto della compostiera. L'intero regolamento si trova sul sito del comune.

Inoltre voglio ricordare che esiste l'app Junker per la differenziata, ed è molto utile. Noi come comune di Castelvetrano abbiamo aderito e ci sono tutte le informazioni su come fare la differenziata, un lungo elenco che aiuta ad individuare dove buttare i rifiuti in modo corretto e infine c'è anche il calendario della raccolta della differenziata che riguarda ovviamente la città di Castelvetrano e le borgate marinare di Triscina e Marinella di Selinunte".

Quali saranno i progetti futuri per il suo assessorato?

"Abbiamo ottenuto un netto miglioramento nella percentuale di raccolta differenziata, e questo è stato un bel risultato. Ma vorrei espandere il concetto di rifiuto e iniziare a parlare di ambiente e rispetto per esso.

Quindi auspico l'avvio, anche attraverso la collaborazione con le associazioni presenti sul territorio, di un percorso di sensibilizzazione nei confronti delle tematiche ambientali, che significa da un lato rispetto per ciò che ci circonda, ma anche rispetto per le risorse non rinnovabili, come le risorse idriche ad esempio.

Lotta agli abbandoni che deturpano il territorio andando contro ogni logica e ogni principio etico, perché non si tratta solo di bruttezza ma anche di inquinamento. Campagne di sensibilizzazione in materia ambientale a 360 gradi".

In passato si è parlato di fototrappole per colpire gli incivili. Ci sono problemi di privacy che stanno bloccando la loro attivazione? Quale è lo stato dei fatti?

"Le fototrappole acquistate sono 10. In prima battuta si è dovuto chiedere al Garante della Privacy l'autorizzazione per l'istallazione delle telecamere. È indispensabile avere un regolamento e attualmente è in lavorazione, ma auspichiamo di averlo in tempi brevi. Queste fototrappole saranno itineranti, non rimarranno sempre nello stesso luogo.

L'ufficio di competenza sta già lavorando alla stesura per poterlo deliberare in Giunta, poi dovrà passare per le commissioni consiliari, e infine approderà in consiglio comunale. Nel momento in cui arriverà questo regolamento, potremo istallare tutte le foto trappole".

Cosa vorrebbe dire a chi vi "accusa" di essere incompetenti?

"Se chi ci ha preceduti, visti i risultati, era competente non sembra un fattore basilare. Evidentemente sono altre le doti che si dovrebbero avere. Le competenze si possono anche acquisire, ma non è una dote insita in alcuni essere umani e in oltre non è congenita. Penso che su questo slogan dell'incompetenza ci si sia marciato anche troppo e in modo poco onesto intellettualmente.

Mai in passato era stata contestata la competenza di una persona che, a vario titolo, si era impegnata in politica, sia che fossero "dinosauri della politica" o principianti. Potevano avere tanti difetti, ma mai erano stati tacciati di incompetenza, eppure in molti casi lo erano eccome. Adesso si usa questo aggettivo per immediatamente mettere all'angolo o in difficoltà e lo si usa solo nei confronti dei CinqueStelle.

Ma come è possibile? Intanto non è assolutamente vero che siamo degli incompetenti, ma anche se non si conoscesse un argomento specifico, ci sono sempre lo studio e l'informazione. Siamo tutti dei professionisti e abbiamo un bagaglio culturale e umano, che le assicuro sono indispensabili per amministrare. Spesso chi ci accusa, ci apostrofa con l'aggettivo "scompetenti", cosa abbastanza curiosa.

Secondo me accade solo perchè non ci sono evidentemente altre argomentazioni. Amministrare una città non è facile a causa della burocrazia che a vari livelli, rallenta ogni tipo di progettualità. Inoltre un comune in dissesto come il nostro, ha delle difficoltà maggiori e dei limiti a cui dobbiamo sottostare. Abbiamo raccolto un'eredità complicata, ma le sfide fanno parte del nostro modo di essere".

Ringraziamo l'Assessore Irene Barresi per la sua disponibilità e per aver chiarito molti punti in sospeso. Auspichiamo che tutti i progetti che riguardano il suo assessorato vadano a buon fine per il bene di tutta la comunità.

Castelvetrano ha bisogno di un cambiamento di rotta, che porti ad un migioramento effettivo di tutta la città. Se Castelvetrano migliora significa che sono migliorati anche i suoi cittadini.