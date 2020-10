CVetrano, per garantire rispetto norme anti Covid l’Ass. Cappadonna annuncia rafforzamento controlli Polizia Municipale

di: Redazione - del 2020-10-17

La diffusione del Coronavirus non si arresta e l’Amministrazione intensifica i controlli, queste le parole dell’Ass. Cappadonna:

“A seguito dell’aumento dei casi di positività al Covid-19, da domani sarà in atto un rafforzamento dell’attività di vigilanza e controllo per l’osservanza delle norme e per prevenire e scoraggiare assembramenti, che vedrà impegnato costantemente tutto il personale della Polizia Municipale.

Verranno attivati i controlli, anche notturni, nelle attività commerciali e nei locali pubblici per arginare la diffusione del contagio”.