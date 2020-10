del 2020-10-17

Continua il botta e risposta tra l’ex Assessore Oddo e il Meetup 5 Stelle. Ecco la replica dell’ex componente della Giunta :" Alcune necessarie e opportune precisazioni MAURIZIO ODDO Se la nota, a firma dei componenti del Meetup di Castelvetrano (MU), va rapportata alla presunzione iniziale di rivolgersi “principalmente ai cittadini”, alcune precisazioni, oltre che essere opportune, si rendono necessarie. Che si parli solo adesso di apertura come “segno di maturità” senza porre l’accento sulle necessità di una maggioranza ormai inesistente, o ci si abbandona allo sconforto o si prende atto, da subito, del raggiro in essa contenuto. Per quanto mi riguarda, preso atto della campagna di diffamazione che sta interessando la mia persona e, soprattutto, la mia professionalità, senza nessuna presa d’atto delle nefandezze in corso, almeno da parte del Primo cittadino, desidero soffermarmi su alcuni punti precisando, sin da subito, che, contrariamente a quanto pubblicato in nota, all’interno del MU locale, erano state poste, come confermato dallo stesso Sindaco, forti preclusioni sulla mia persona in vista del cambiamento delle cariche istituzionali. 1. Per prima cosa, appare inconsueto che sia il MU, e non il Sindaco, a intervenire sulle dimissioni di un Assessore che, fino a propria contraria, qualora fosse sfuggito a qualcuno, riceve la delega esclusivamente dal Primo cittadino. Le dimissioni, pertanto, erano indirizzate al Sindaco, come è giusto che sia e come è previsto dalla Legge vigente. 2. Da quando esiste la politica, almeno dai tempi di Pericle, mutatis mutandis, è buona norma che il Sindaco possa condividere, con i propri Assessori – soprattutto con quelli che lo hanno fortemente sostenuto durante la campagna elettorale, condividendo progetti e speranza - decisioni così importanti come il rimpasto della Giunta. 3. E’ bene ricordare, contrariamente a quanto contenuto nella nota, che anche la Giunta rappresenti uno dei momenti massimi di condivisone democratica. Non meno del MU. 4. Non facendo parte del MU locale, essendo “forestiero” come apostrofato dalla stampa, continuo a non seguire il nesso tra MU e Giunta. In quale norma dello statuto degli Enti Locali sono previsti i passaggi richiamati dalla citata nota? O trattasi di procedura contemplata all’interno del più recente TUEL o all’interno di un regolamento ad hoc per il Comune di Castelvetrano? 5. Se il locale MU, con propria nota, esprime soddisfazione per l’operato del primo cittadino, per quanto mi riguarda, da ex Assessore, non posso condividere tale giudizio. Non posso condividere la scelta di sedersi al tavolo con chi, di recente, ha offeso i componenti della Giunta, scrivendo sui Social: “IMBROGLONI!!!!!! IMBROGLIONI!!!!!! stavolta non viene detto da consiglieri di opposizione ma da liberi cittadini!!!!!! “Probabilmente, mi saranno sfuggiti non pochi passaggi. 6. Ho letto, provando sentimento di forte repellenza, che: “Quando si accetta una missione come il governo di una città che da anni sta vivendo molte difficoltà di tipo economico e sociale ci si vorrebbe totalmente dedicare a questo e a null’altro”. Rimando convintamente al mittente la vergognosa illazione! 7. Allo stesso modo, però, non posso non condividere la paventata perdita di tempo [...] “a volte, come oggi, ci si ritrova a dover dare delle risposte che mai si sarebbe pensato di dover dare”. Tocca anche a me dare spiegazioni a risposte errate 8. Sulla bontà di rivolgersi ai cittadini, ho già scritto in apertura. 9. Sul disorientamento, scartata l’ipotesi - troppo semplice - di stendere un pietosissimo velo, alcune osservazioni si rendono obbligatorie: è veramente colpa dell’Assessore Oddo e delle sue dimissioni che i cittadini si sentano, “oggi, probabilmente disorientati e legittimamente presi dalla sfiducia per quanto accaduto in questi giorni?” Quale è il nesso che il latore ha voluto assegnare al messaggio? Se, nei fatti e non a parole, i componenti del MU vogliono rendere chiarezza ai Cittadini, perché non affrontano i problemi reali? A cosa vorrebbero alludere, citando esclusivamente la lettera del sottoscritto, pubblicata attraverso i blog locali? Le mie dimissioni sono state prontamente protocollate e rese pubbliche. Se una testata locale sceglie, inopportunamente, di pubblicare per intero, senza alcun commento, una lettera, indirizzata al sindaco, è colpa dell’Assessore (ex) Oddo? 10. Tutto ciò premesso, per quanto mi riguarda, direttamente interessato nella vicenda e non certo mero spettatore, la nota non chiarisce nulla, nonostante le ambizioni espresse nel titolo. A ben vedere, al contrario, aumenta la mala informazione sostenendo cose non vere. Premesso che non ho mai messo in discussione il ruolo del Meetup, è necessario stabilire ruoli e regole! Vero è che il MU debba rimanere luogo di condivisione di idee e di valori improntato alla cultura della partecipazione dei cittadini alla vita pubblica ma non può e non deve diventare, tribunale o organo di decisione amministrativa. LA CITTA’ DEVE E DOVRA’ ESSERE GOVERNATA DAL SUO SINDACO E DAI COMPONENTI DELLA GIUNTA , non certo dal MU, soprattutto adesso che il Sindaco ha - “con segno di maturità” – aperto alla Opposizione. Che se ne facciano una ragione o continueranno, è proprio il caso di dirlo, a avere una influenza negativa sullo stato della città. 11. Importante tracciare la storia del locale Meetup anche se, francamente, elude dal senso del ragionamento! Ma la storia va aggiornata e la nota non lo dimostra 12. Non posso notare alcune evidenti im_precisazioni. Non è vero che tutti i componenti della Giunta fanno parte del MU locale e, in vista del rimpasto, considerati i paletti posti dal Sindaco, non potranno in ogni caso farne parte. Perché, allora, nell’ottica di un chiarimento, rendere una informazione errata, al limite della banalità? La precisazione delle cariche, come il punto precedente, penso non aggiunga nulla di decisivo! Sui ruoli - ma non ha senso dilungarmi su tale aspetto, essendo stati eletti organizer e assistenti all’organizzazione e alla comunicazione – penso bisognerebbe procedere a un aggiornamento, come previsto dalla nuova organizzazione del Movimento 5 Stelle che, grande spazio assegna ai facilitatori organizzativi e non certo agli organizer locali soprattutto se assurgono impropriamente a ruolo di segretario politico. 13. Ma di questi cambiamenti, nell’aria da tempo – a leggere dai giornali e non certo dalle indicazioni fornite dal Sindaco – il facilitatore per i rapporti interni è stato informato? In ogni caso, ribattere alle mie dimissioni, facendo esclusivamente leva sui dati riportati nella nota, non corrisponde al vero. E’ il risultato forviante di una lettura forzata che cozza fortemente con le condivisibli premesse. Peccato, però, che chi ha composto la nota, alla ricerca non troppo velata di assegnare le colpe agli altri, abbia trascurato impunemente che ben tre esponenti dello stesso MU sono da tempo emigrati a rimpinguare una minoranza che, ne fatti, è diventata maggioranza. Allo stesso modo, ha trascurato i malumori, sempre più pressanti, legati alla figura del Presidente del Consiglio Comunale che, pur appartenendo al MU, sembrava la vera ragione, come precisato dallo stesso Sindaco, per un rimpasto immediato. Se a questo si aggiunge che, come dall’articolo apparso sul GdS, pare sia stato un esponente della minoranza a chiedere la sostituzione dell’intera squadra assessoriale, perché insistere ancora con questo mieloso intervento contro Oddo e Virzì? Infine, ribadendo che le mie dimissioni erano indirizzate al Sindaco e non certo ai componenti del MU che, a quanto rilevo dalla nota, ha assunto carattere verticistico, appare assolutamente superfluo affermare che “nell’ottica dei valori del M5S non sarebbe d’altronde pensabile un esercizio dell’azione amministrativa che prescinda dai valori di confronto, trasparenza e responsabilità democratica”. Il cattivo assessore, “assente” e “forestiero”, dal basso della sua goliardica “genericità accademica” e con un “italiano oscuro e contorto”, aveva forse chiesto opacità e oligarchia?"