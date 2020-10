CVetrano, in classe con le mascherine e fuori dalla scuola abbracci e assembramenti. Cosa vi insegnano i vostri genitori? Lettera aperta di Tony Colaci

del 2020-10-18

Non so quanti italiani credono all’oroscopo, consultano maghe e stregoni, sono terrapiattisti o si fanno condizionare nei loro comportamenti dalla scaramanzia. Quanti credono che rispettare le regole contro la diffusione del Covid19 significa essere filogovernativi e quanti invece per partito preso debbono dimostrare di stare all’opposizione non rispettandole.

Ma esiste un dato statistico che parla di una forma estremamente diffusa di analfabetismo funzionale: ancora oggi il 47% degli italiani non è in grado di riassumere in forma corretta un breve testo scritto dopo averlo letto (lo dicono gli scienziati non i politici).

I DPCM (tanti perché tanta è stata l’inesperienza, l’incertezza politica e la mancanza di conoscenza scientifica) hanno dettato, nel corso degli ultimi 8 mesi, tante regole diverse, a volte contraddittorie.

Ma su igiene personale, distanziamento ed uso delle mascherine hanno detto più o meno sempre la stessa cosa: si tratta delle armi migliori e più facili da usare per combattere il Covid19 così come lo sono state nel mondo per altre pandemie. Ieri a Castelvetrano passavo davanti ad un Liceo all’uscita dei ragazzi; tutti vicini appassionatamente, molti senza mascherina.

Non so che informazioni ricevono o cosa insegnano loro sulla pandemia genitori e docenti. Ma le manifestazioni dei negazionisti, di cui alcuni convinti antagonisti duri e puri, la gran parte succubi di strumentali linee politiche, estensori di paranoie complottiste espresse anche in maniera violenta, sono un fenomeno che conferma chiaramente quel dato del 47% di incapaci funzionali. Per fortuna non c’è il 47% di negazionisti. Ma la ripresa sarà lontana a venire e le conseguenze saranno gravissime se non si riesce a sintetizzare mnemonicamente le norme dei DPCM di cui basterebbe ricordare 3 regole basilari: igiene, distanziamento ed uso corretto della mascherina.

Ma è proprio così difficile?

Probabilmente per molti sì, lo è. E allora teniamoci la perdita di quello stato di grazia in termini di basso numero dei contagi che caratterizzava il nostro territorio, subiamo il grave aumento dei contagiati, diamo retta a quelli che dicono che 3 regole semplici e fondamentali sono terrorismo; così ci godremo di nuovo il “meritato riposo” di un possibile lockdown visto che a molti sembra fare piacere.

Ma non lamentiamoci poi degli effetti disastrosi per l’economia visto che la prima fase non sembra, per i negazionisti veri o fasulli, averne prodotti già abbastanza.

Antonio Colaci