Castelvetrano piange la scomparsa di Paolo Balsamo

del 2020-10-18

E morto il dentista Paolo Balsamo dopo aver lottato per anni strenuamente come un leone contro un male che lo aveva colpito. Un grande uomo, perbene, gentile solare e sempre disponibile ad aiutare il prossimo. Come Redazione vogliamo ricordarlo con quel suo sorriso solare che gli apparteneva. I funerali si svolgeranno lunedì alle 10,30 presso la Chiesa del. Sacro Cuore di Maria a Marinella di Selinunte. Ai familiari le sentite condoglianze della Redazione.