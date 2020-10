Lezioni sospese domani alla Pardo e Capuana. Emanata Circolare dalla Dirigente Scolastica

del 2020-10-18

Domani lezioni sospese alla Pardo e alla Capuana. A prevederlo con apposita Circolare la Dirigente Vania Stallone: “ Venuta a conoscenza di n. 2 casi di soggetti positivi al COVID 19 all’ interno dell’ Istituto comprensivo, si comunica, come disposto dal Responsabile del Dipartimento di Prevenzione, ASP di Castelvetrano, la quarantena per gli alunni, i docenti, i collaboratori scolastici e gli assistenti alla comunicazione della scuola dell’ Infanzia Capuana e della classe 3^ D della scuola secondaria di 1° grado Pardo. In attesa di disposizioni sulla data di fine quarantena che, con successiva nota,verrà portata a conoscenza delle SS.LL., si dispone la sospensione delle attività didattiche (inizio quarantena) a partire dal 17 ottobre 2020. Da lunedì 19 ottobre 2020 le attività didattiche si svolgeranno a distanza, con l’utilizzo della piattaforma Gsuite.