"Bambini attenti e consapevoli con voglia di normalità. Ad oggi nessun nuovo contagio, due le classi in quarantena al Verga". Intervista al Dirigente Maria Rosa Barone

del 2020-10-19

Il nostro Direttore Elio Indelicato ha intervistato la Professoressa Maria Rosa Barone, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Radice-Pappalardo” di Castelvetrano.

Con la Professoressa Barone abbiamo parlato di come stanno vivendo e affrontando i bambini questo difficile momento e il rischio contagio. La stessa ci ha aggiornato sulla situazione contagi e quarantena nell’Istituto che dirige.

“Il bambino di 10 anni del Verga che la scorsa settimana era risultato positivo sta meglio. Sono in contatto continuo con la famiglia e so che è tornato a Castelvetrano dopo il ricovero precauzionale a Palermo. Ringrazio tutte le famiglie dei bambini per la collaborazione e gli insegnanti che si sono subito adoperati con la didattica a distanza per non fare perdere agli alunni neanche un giorno di scuola.

I bambini, a differenza di molti adulti, sono quelli che hanno capito con maggiore consapevolezza la situazione e hanno accettato e seguito quelle che sono le nostre indicazioni. I bambini entrano e rispettano le direttive con un ordine ed un’attenzione che spesso noi adulti non abbiamo. E’ una cosa da sottolineare e volevo complimentarmi con loro.

Allo stato attuale non abbiamo notizie di nuovi contagi. Restano due le classi in quarantena, la classe quinta del Verga (quella del bambino di 10 anni risultato positivo) e una sezione dell’infanzia sempre del Verga. E’ una situazione sotto controllo. I bambini del Verga hanno fatto il tampone sabato mentre i bambini dell’infanzia si apprestano a farlo a breve. restiamo in attesa dei risultati”.

Con la Dirigente abbiamo parlato anche dell’incontro avuto ieri con il Sindaco Alfano dove si è fatto il punto della situazione nelle scuole primarie.